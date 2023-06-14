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Есть место и дешевым устройствам: какие смартфоны Oppo получат Android 14

Некоторые пользователи уже могут «потрогать» бета-версию новейшей ОС Android 14. Так, Oppo подтвердила, что уже как минимум 11 моделей их смартфонов готовы к получению обновления.

Есть место и дешевым устройствам: какие смартфоны Oppo получат Android 14
© Ferra.ru

Первые отзывы показывают, что Android 14 несет в себе множество улучшений, начиная от увеличения времени автономной работы до лучшей многозадачности и расширения функций конфиденциальности.

В число устройств Oppo, которые уже готовы к обновлению, входят последние модели Find серии X, линейки Reno и телефоны серии A.

Ниже перечислены устройства Oppo, которые должны получить Android 14 как минимум в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах:

  • Oppo A78
  • Oppo A98
  • Oppo A77
  • Oppo A57
  • Oppo Reno7
  • Oppo Reno8
  • Oppo Reno8 T
  • Oppo Reno8 Pro
  • Oppo Find X5 Pro
  • Oppo Find X5
  • Oppo Find X3 Pro

Доступность и сроки обновления до Android 14 на устройствах Oppo в других регионах могут отличаться.

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