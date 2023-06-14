Названа цена нового мощного смартфона Infinix NOTE 30 Pro

Китайская компания Infinix объявила об официальном запуске в продажу высокопроизводительного смартфона NOTE 30 Pro в России.

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Устройство дополняет уже вышедшие NOTE 30 и NOTE 30i, и комплектуется универсальной быстрой зарядкой на 68 Вт, поддержкой беспроводной зарядки до 15 Вт, а также 256 Гб постоянной и 8 Гб оперативной памяти с возможностью ее программного расширения до 16 Гб.

NOTE 30 Pro также обладает 6.67” FHD+ AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц, а его блок камер состоит из основного 108 Мп объектива и 2-мегапиксельных макро и портретных модулей. Высокое качество звука в смартфоне обеспечивается за счет применения технологий компании JBL.