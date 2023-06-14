$83.64+1.0090.39+1.38

В Россию пришел новый мощный смартфон Infinix NOTE 30 Pro. Названа цена

Китайская компания Infinix объявила об официальном запуске в продажу высокопроизводительного смартфона NOTE 30 Pro в России.

Названа цена нового мощного смартфона Infinix NOTE 30 Pro
© Российская Газета

Устройство дополняет уже вышедшие NOTE 30 и NOTE 30i, и комплектуется универсальной быстрой зарядкой на 68 Вт, поддержкой беспроводной зарядки до 15 Вт, а также 256 Гб постоянной и 8 Гб оперативной памяти с возможностью ее программного расширения до 16 Гб.

NOTE 30 Pro также обладает 6.67” FHD+ AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц, а его блок камер состоит из основного 108 Мп объектива и 2-мегапиксельных макро и портретных модулей. Высокое качество звука в смартфоне обеспечивается за счет применения технологий компании JBL.

Официальный старт продаж NOTE 30 Pro состоится уже завтра, 15 июня. Цена новинки на старте составляет 21990 рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители