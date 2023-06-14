Ученые предупредили об опасных разломах в земной коре
На востоке Африки начались активные движения тектонических плит, что привело к разломам на поверхности. Ученые предполагают, что вскоре часть суши оторвется от континента и ударится в соседний.
«Все идет к тому, что движение Сомалийской плиты оторвет восток Африки от остального континента, и эта его отделенная часть на время станет островом», – отмечают исследователи.
После она может присоединиться к югу Йемена, на месте образуются горы. Но переживать не стоит, уверены геологи. Отделение происходит постепенно и плавно, а произойти может лишь через несколько миллионов лет.
Однако во всем этом есть загадка: плиты должны двигаться перпендикулярно друг от друга, но они двигаются и параллельно. У исследователей есть версия, что на этом месте присутствует не земная кора, а какой-то другой материал, который, возможно, попал туда в результате столкновения с Землей, передает Life.ru.