ЕС пошел наперекор санкциям ради Huawei

Евросоюз выделил финансирование Huawei на разработку технологий связи нового поколения 5G для научно-исследовательской программы Horizon Europe, несмотря на то, что несколько европейских правительств ввели санкции и запретили китайской корпорации доступ к своим телекоммуникационным сетям. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным FT, Huawei задействована в 11 проектах и получила от Евросоюза до 14% бюджетных денег от всего финансирования в размере €3,89 млн. Компания поставляет ЕС в том числе оборудование и платформы искусственного интеллекта для исследований.

Согласно мнениям аналитиков, решение имеет потенциальные риски для безопасности Европы.

«Это все равно что приглашать посетить ваши секретные офисы того, кому вы не доверяете», — отметил основатель датской консалтинговой компании Strand Consult Джон Странд.

По версии специалистов, таким образом Брюссель признает, что пока не может обеспечить полную независимость от китайских технологических разработок.

«Это сотрудничество показывает, что Европа не сможет отказаться от Huawei в ближайшее время», — заключил главный аналитик исследовательской компании LightCounting Стефан Тераль.

При этом ранее в июне Европейский союз планировал ввести запрет на использование технологий в сфере 5G, которые представляют собой угрозу. В список вошли и технологии от Huawei.