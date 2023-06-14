$83.64+1.0090.39+1.38

В России появился предзаказ на Apple Vision Pro

В России начали принимать предварительные заказы на гарнитуру Apple Vision Pro, которая была представлена компанией из Купертино 5 июня. Об этом пишут «Известия».

На площадке «Авито» и в некоторых интернет-магазинах цена на устройство варьируется от 300 до 500 тысяч рублей. Однако, как отметили в пресс-службе «Авито», объявления о продаже товаров, которые еще нельзя приобрести ни в России, ни в мире, блокируются.

Гарнитура также появилась в некоторых интернет-магазинах регионов, где уже можно оформить предзаказ. Однако эксперты предупреждают о рисках подобных покупок, так как есть вероятность мошенничества и вымогательства денег.

«Мы хотели бы предостеречь от подобных покупок: шанс того, что магазин или продавец, взяв деньги, пропадет с радаров, очень большой. Кроме того, есть вероятность того, что мошенники воспользуются персональными данными клиента в целях социальной инженерии», — прокомментировал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

Эксперты советуют осторожно относиться к таким предложениям, так как этого товара еще нигде в мире нет, поэтому есть большой риск, связанный с ввозом серой продукции.

Apple начала работу над более дешёвой версией шлема Vision Pro

Напомним, официальные продажи Vision Pro Apple планирует начать в 2024 и только в США. Стоимость девайса оценивается в $3,5 тыс.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители