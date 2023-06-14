В России появился предзаказ на Apple Vision Pro

В России начали принимать предварительные заказы на гарнитуру Apple Vision Pro, которая была представлена компанией из Купертино 5 июня. Об этом пишут «Известия».

На площадке «Авито» и в некоторых интернет-магазинах цена на устройство варьируется от 300 до 500 тысяч рублей. Однако, как отметили в пресс-службе «Авито», объявления о продаже товаров, которые еще нельзя приобрести ни в России, ни в мире, блокируются.

Гарнитура также появилась в некоторых интернет-магазинах регионов, где уже можно оформить предзаказ. Однако эксперты предупреждают о рисках подобных покупок, так как есть вероятность мошенничества и вымогательства денег.

«Мы хотели бы предостеречь от подобных покупок: шанс того, что магазин или продавец, взяв деньги, пропадет с радаров, очень большой. Кроме того, есть вероятность того, что мошенники воспользуются персональными данными клиента в целях социальной инженерии», — прокомментировал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

Эксперты советуют осторожно относиться к таким предложениям, так как этого товара еще нигде в мире нет, поэтому есть большой риск, связанный с ввозом серой продукции.