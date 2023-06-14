В Краснодарском крае обнаружили древний легионерский шлем всадника

При раскопках древнего могильника в поселке Заря под Анапой в Краснодарском крае археологи обнаружили уникальный артефакт возрастом больше двух тысяч лет. На территории захоронения нашли бронзовый шлем римского легионера, либо сделанный по его подобию в те же времена. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Шлем находился в погребении всадника. Дополнительной металлической скобы, которая на таких шлемах находится в лобовой части, на артефакте не оказалось. Специалисты посчитали, что ее мог снять сам владелец предмета для удобства ношения.

– Это уникальное открытие для данной территории. До настоящего времени была известна только одна находка римского легионерского шлема в Северном Причерноморье – в районе Сочи. Найденный шлем хорошо сохранился и после камеральной обработки займет достойное место в музейной экспозиции, – отметил вице-губернатор края Роман Лузинов.