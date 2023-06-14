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Xiaomi выпустила водный автомат по цене смартфона

Компания Xiaomi представила новую игрушку — водный автомат MIJIA Pulse Water Gun, который обещает привнести новый опыт в ваши водные бои.

Xiaomi выпустила водный автомат по цене смартфона
© Ferra.ru

Новинка, доступная для покупки на сайте Giztop по цене $199, позиционируется как не только детский девайс, но и игрушка для взрослых.

Одной из заметных особенностей устройства являются динамические световые эффекты, синхронно мигающие с ритмом стрельбы. Они придают этому водному автомату дополнительную визуальную привлекательность.

Помимо этого, Xiaomi MIJIA Pulse Water Gun отличается функцией автоматического поглощения воды. Просто нажмите одну кнопку и девайс автоматически поглотит воду в течение 10-15 секунд.

Gizmochina

Эта функция заметно так помогает с экономией времени.

Что касается режимов стрельбы, то водный автомат предлагает три варианта в соответствии с вашим стилем игры. Будь то непрерывная, одиночная или заряженная стрельба, устройство поможет вам выбрать наиболее удобный режим.

С максимальной мощностью 25 водяных бомб и дальностью стрельбы от 7 до 9 метров, вы сможете обливать противников с безопасного расстояния или вступать в ближний бой, адаптируясь к ситуации.

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