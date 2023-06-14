Астрономы обнаружили звезду, убегающую из Млечного пути с рекордной скоростью

Телескоп Gaia обнаружил рекордно быстрые убегающие звезды Млечного пути
Астрономы открыли шесть новых убегающих звезд. Препринт статьи об этом опубликован в arXiv.
Убегающими звездами астрономы называют те, которые движутся с аномально высокой скоростью по отношению к окружающей межзвездной среде. Для сравнения, скорость Солнца в Млечном пути примерно равна 19,4 км/с, а скорость убегающих звезд может превышать 200 км/с.
Карим Эль-Бадри и его коллеги проанализировали данные телескопа Gaia и обнаружили шесть новых звезд такого типа. Две из них, J0927 и J1235, побили рекорд самой высокой радиальной скорости среди всех когда-либо наблюдавшихся убегающих звезд: 1694 км/с и 2285 км/с. Это означает, что гравитация галактики их не удержит, и вскоре (по меркам звезд) они покинут Млечный путь.
Такую скорость звездам придали вспышки сверхновых типа 1а. Их называют стандартными свечами, поскольку они всегда взрываются с одинаковой яркостью и хорошо подходят для точного измерения расстояний между галактиками. Сверхновые типа 1а возникают в двойных звездных системах, где один белый карлик медленно перетягивает материал другого. Когда достаточно материала будет аккрецировано, происходит мощная вспышка. В зависимости от подтипа убегающей звездой становится либо второй компонент двойной звезды, либо остатки самой вспыхнувшей звезды, не выгоревшие полностью.