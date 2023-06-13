Российские химики придумали действенный способ очистки воздуха

Человек в процессе своей жизнедеятельности постоянно выдыхает углекислый газ, также он выделяется при использовании автомобилей, во время работы заводов и множестве других очевидных и не очень областях. Российские учёные разработали методику очистки воздуха, которая сделает жизнь ещё немного экологичнее.

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Химики из Томского государственного университета (ТГУ), с грантовой поддержкой РНФ разработали новые катализаторы, которые могут нейтрализовать вредные продукты горения. Они использовали медь и серебро в качестве активных компонентов, которые более дёшевы и эффективны, чем уже существующие платина и палладий. Эти катализаторы предполагается использовать в фильтрах автомобильных двигателей и на промышленных предприятиях.

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Когда мы используем топливо на основе углерода, мы продолжаем получать энергию, но вместе с этим выбрасываем угарный газ и сажу в атмосферу. Эти вредные выбросы разрушают озоновый слой, вызывают кислотные дожди, приводят к смогу и наносят вред здоровью. Но существующие средства очистки воздуха от продуктов горения неэффективны на глобальном уровне, потому, что используются дорогие (платина), токсичные (хлор) и нестабильные компоненты.

Химики выбрали биметаллические частицы серебра и меди (Ag-Cu) в качестве активных компонентов катализаторов. Они смогут придавать им новые функциональные свойства в процессе синтеза и термической обработки. Эти катализаторы способны окислять сажу и угарный газ, превращая их в безопасные вещества, такие как вода и углекислый газ. Кроме того, новые катализаторы безопасны для окружающей среды и могут повторно использоваться после термической обработки.

Также очень важно, чтобы новые катализаторы были эффективными, стабильными и устойчивыми к каталитическим ядам и спеканию. То есть они должны противостоять сжатию мелких металлических частиц. Разработанные химиками из Томска материалы могут быть применены в автомобильных фильтрах для очистки выхлопных газов, на промышленных предприятиях и в помещениях.