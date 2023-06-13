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The Verge: блогеры с 500 подписчиками на YouTube теперь могут подключать монетизацию

Видеохостинг YouTube упростил условия для участия в партнерской программе, которая позволяет зарабатывать на своих видео с помощью рекламы и других инструментов. Об этом сообщает The Verge.

Для блогеров с небольшой аудиторией стало легче зарабатывать на YouTube
© Газета.Ru

Теперь для подключения к партнерской программе достаточно иметь 500 подписчиков и 3 тыс. часов просмотров за последние 12 месяцев. Ранее эти цифры составляли 1 тыс. и 4 тыс. соответственно.

Кроме того, YouTube снизил порог для доступа к монетизации коротких видео Shorts, которые конкурируют с TikTok. Теперь для этого достаточно набрать 3 млн просмотров за последние 90 дней, в то время как раньше требовалось 10 млн.

Новые правила вступят в силу в ближайшее время в пяти странах: США, Великобритании, Канаде, Тайване и Южной Корее. YouTube планирует распространить их на другие регионы в будущем.

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