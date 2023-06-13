Ученые нашли в Лаосе кости первых людей в Юго-Восточной Азии

Археологи обнаружили древнейшие человеческие останки на территории северного Лаоса. Об этом сообщает Университет Маккуори.

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Первоначально древние кости обнаружили в пещере в 2009 году в пещере Там-Па-Линг, расположенной в 300 километрах от моря. Изначально удалось идентифицировать череп и челюстную кость, но долгое время у ученых не было возможности датировать эти останки из-за того, что пещера является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем в Там-Па-Линг обнаружили множество других останков, лежащих в разных слоях.

Теперь Кире Уэстэуэй и ее коллегам удалось датировать древнейшие из костей пещеры комбинацией оптических методов (которые позволяют узнать, когда материал был на свету) со множеством других. В том числе, авторам пришлось датировать погребенную в отложения вершину сталактита. Выяснилось, что человек присутствовал в этой области более 56 000 лет назад. Кроме того, возраст самой древней окаменелости на глубине семи метров — фрагмента кости ноги — указывает на то, что современный человек прибыл в этот регион 68 000-86 000 лет назад.