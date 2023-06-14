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Представлен 3-дюймовый смартфон на Android 13. Да, вы не ослышались

Unihertz представила свое последнее творение, Jelly Star, к большому восторгу любителей компактной техники. Jelly Star компания называет самым маленьким (3-дюймовый ЖК-дисплей) смартфоном под управлением Android 13.

Представлен 3-дюймовый смартфон на Android 13
©  Ferra.ru

Благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G99, построенному по техпроцессу 6 нм, Jelly Star превосходит своего предшественника, Jelly 2E, в три раза. Заявлены также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.2 с возможностью расширения через MicroSD.

Несмотря на компактные размеры, Jelly Star не уступает в возможностях камеры: он оснащен 48 МП задней и 8 МП фронтальной камерами.

Unihertz
Unihertz

Он даже оснащен сканером отпечатков пальцев для разблокировки.

В настоящее время Jelly Star можно приобрести на Kickstarter за 1 329 гонконгских долларов (~ 170 долларов) в синем или красном цвете. Ожидается, что отправка устройства покупателям начнется в октябре 2023 года, а его розничная цена составит около 1 675 гонконгских долларов (~214 долларов США).

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