Телескоп обнаружил первые галактики Вселенной «в пузырях»

Анализируя данные телескопа «Джеймс Уэбб», ученые обнаружили пузыри эпохи реионизации Вселенных, которые возникли после Большого взрыва. Об этом пишет 3DNews.

© NASA

Открытие было сделано, когда исследователи попытались с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» заглянуть так далеко в раннюю Вселенную, как никогда раньше.

В теории после Большого взрыва газ во Вселенной был настолько горячий и плотный, что поглощал практически все электромагнитные излучения. С появлением первых звезд запускалась повторная ионизация газа в пространстве, что в итоге сделало Вселенную прозрачной для всех диапазонов наблюдения.

Эту теорию астрономы и проверили с помощью новейшего телескопа, попытавшись заглянуть во Вселенную на рубеже 900 млн лет после Большого взрыва, то есть на границе завершения эпохи реионизации.

Таким образом, предстояло понять, действительно ли вокруг галактик образовывалось что-то вроде пузырей прозрачного газа. При этом исследователям повезло, так как «пузыри» для них «подсветил» самый яркий квазар из обнаруженных в ранней Вселенной. Масса этой черной дыры в 10 млрд раз превышает массу Солнца.

В направлении квазара телескоп сделал шесть снимков глубокого поля и сразу было выявлено 117 галактик в «пузырях». На сегодняшний день проанализирован только один снимок, еще пять находятся в обработке. Однако анализ уже позволил ученым поделиться результатами с широкой публикой.

Nasa