Запуск индийской лунной станции "Чандраян-3" запланировали на 12-19 июля

Запуск индийской автоматической межпланетной станции «Чандраян-3» к Луне запланировали на 12-19 июля. Об этом сообщил председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх, передает ТАСС.

«Ведутся последние приготовления. Они будут завершены к концу месяца. В этом запуске будет использоваться ракета LVM3, сейчас продолжается ее сборка, все ее детали доставлены на космодром на острове Шрихарикота. Запуск будет осуществлен в промежуток между 12 и 19 июля», — сказал он.

Сомнатх добавил, что инженеры внесли ряд изменений, чтобы избежать неполадок с программным обеспечением и оборудованием. Также было принято решение установить более энергоемкие солнечные панели и увеличить запас топлива в двигателях.

В миссию к Южному полюсу Луны войдет посадочный модуль и луноход. В рамках миссии планируют совершить мягкую посадку на Луну.