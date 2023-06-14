Крупнейшему производителю чипов не хватило земли для завода

Крупнейший производитель чипов в мире, тайваньская компания TSMC столкнулась с проблемой при выборе территории для второго завода на юго-западе Японии — в регионе зафиксирован дефицит свободной земли. Об этом пишет Nikkei.

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Председатель TSMC Марк Лю заявил журналистам после годового собрания акционеров, что с экономической точки зрения Кумамото будет лучшим местом для второго завода в Японии.

По версии аналитиков, еще одно предприятие TSMC расширит присутствие полупроводниковой промышленности в японской префектуре Кумамото, стремящейся стать «Кремниевым островом» на манер Кремниевой долины в США.

Однако выделить землю для размещения оказалось сложной задачей, констатировали в агентстве. Японское законодательство ограничивает развитие в районах рядом с лесами, а также запрещает преобразование земель, отведенных для сельского хозяйства. Кумамото — один из лучших регионов Японии по количеству сельскохозяйственных угодий.

В настоящее время местные власти работают над тем, чтобы выделить достаточно земель и законодательно упростить процесс строительства фабрик на территории префектуры.

При выборе промышленных площадок учитываются различные факторы, в том числе доступ к автомагистралям, водоснабжение и населенные пункты для проживания рабочих. При этом японский поставщик чипов Sumco уже выбрал потенциальную площадку за пределами Кумамото, решим не дожидаться изменений.