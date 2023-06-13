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Журналисты рассекретили все характеристики и внешний вид нового смартфона OnePlus

Немецкое издание WinFuture опубликовало пресс-материалы компании OnePlus, касающиеся ее нового неанонсированного смартфона Nord 3.

Журналисты рассекретили все характеристики и внешний вид нового смартфона OnePlus
© rquandt/Twitter/WinFuture

Nord 3 – это глобальная версия смартфона Ace 2V, который был недавно представлен в Китае исключительно для внутреннего рынка. Судя по слитым материалам, Nord 3 получит дизайн и характеристики идентичные Ace 2V.

Nord 3 получит корпус с плоскими рамками и стеклянной крышкой сзади. Тыльная сторона также будет оформлена двумя круглыми блоками камер. На правом торце расположится характерный для смартфонов OnePlus переключатель режимов. Смартфон на глобальном рынке будет представлен в двух цветах: сером и мятно-зеленом.

Диагональ экрана нового смартфона составит 6,74-дюйма, частота развертки – до 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9000 со встроенным модемом 5G, который способен "разгоняться" до частоты 3,05 ГГц. В дополнение к нему имеются 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Батарея – 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 80 Вт.

Система основных камер включает три модуля на 50 МП, 8 МП и 2. Фронтальная камера получила сенсор на 16 МП.

Когда новинка поступит в продажу в Европе и сколько она будет стоить, не сообщается.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что компания Nvidia перенесла релиз GeForce RTX 4060 с середины июля на 29 июня.

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