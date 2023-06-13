Астрономы назвали звезду и экзопланету в честь венгерской мохнатой собаки

Такой выбор был связан с тем, что оранжевый карлик HAT-P-12 расположен в созвездии Гончие псы, а вращающаяся вокруг этой звезды экзопланета HAT-P-12b была открыта Венгерской автоматизированной сетью телескопов HAT-Net. Звезда была названа комондор, а планета - пули.

По условиям конкурса, итоги которого были подведены в июне 2023 года, названия звезд и экзопланет должны были быть объединены одной темой и "обозначать вещи, людей или места, которые имеют культурное, историческое или географическое значение". Международный астрономический союз пришел к выводу, что названия венгерских пород собак полностью отвечают этим требованиям. Комондор и пули отличаются густой длинной шерстью, напоминающей дреды. Считается, что эти породы использовались более тысячи лет назад венгерскими кочевниками-скотоводами, и вместе с ними проделали путь от Северного Причерноморья до берегов Дуная в центр современной Европы, где венгры перешли к оседлому образу жизни.