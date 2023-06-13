$82.64+0.5589.01+0.97

Nvidia выпустит новую бюджетную видеокарту раньше, чем ожидалось

Компания Nvidia решила сдвинуть релиз своей новой видеокарты GeForce RTX 4060. Если раньше выход новинки ожидался в середине июля 2023 года, то теперь, как пишет TechPowerUp, ссылаясь на инсайдера MEGAsizeGPU, он запланирован на 29 июня.

Nvidia выпустит новую бюджетную видеокарту раньше, чем ожидалось
© Twitter

Чем именно вызваны изменения планов Nvidia, не сообщается. Однако теперь журналисты надеются, что обзоры GeForce RTX 4060 появятся в сети уже 28 июня. На это указывают внутренние документы Nvidia, которые оказались в распоряжении MEGAsizeGPU.

GeForce RTX 4060 – это среднебюджетная модель новой серии. Она, как ожидается, получит графический процессор AD107, а также 3072 ядер CUDA, 24 ядра RT, а также 96 тензорных ядер. Также новинка получит 8 ГБ памяти типа GDDR6, а ее энергопотребление будет равно 115 Вт. Для сравнения: субфлагманская модель GeForce RTX 4060 Ti имеет 4352 ядра CUDA, 34 ядра RT и 136 тензорных ядер.

Согласно имеющейся информации, GeForce RTX 4060 станет прямым конкурентом видеокарты AMD Radeon RX 7600, которая продается по цене примерно $270 (примерно 22,5 тыс. руб. по курсу на 13 июня 2023 года).

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что игра Diablo IV принесла своим создателям равный "числу Дьявола" заработок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители