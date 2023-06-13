Найдена превращающаяся в кристалл мертвая звезда

Австралийские астрономы нашли мертвую звезду с температурой, не соответствующей ее реальному возрасту. Внутри объекта идет процесс кристаллизации остывающего вещества, за счет которого звезда горячее, чем должна быть.

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Астрофизики отмечают, что солнце и другие не очень крупные звезды заканчивают свою жизнь, превращаясь в белых карликов, которые остывают со временем. Этот переход может занять триллионы лет, пока бывшая звезда не охладеет до состояния черного карлика.

Внутри недавно обнаруженного белого карлика из-за процесса кристаллизации атомов углерода и кислорода выделяется тепло, что и замедляет его охлаждение. Отсюда и разница теоретической и реальной температур. Несколько таких объектов с расхождением температурных показателей уже были обнаружены несколько лет назад.

Превращающаяся в кристалл звезда находится сравнительно недалеко от Солнца – в системе HD 190412, на расстоянии чуть больше сотни световых лет. Помимо белого карлика, в этой системе также находятся три «обычные» звезды. Возраст системы ученые оценивают в 7,3 миллиарда лет, пишет издание Monthly Notices.