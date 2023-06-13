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SpaceX запустила за день две ракеты-носителя Falcon 9

Компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с разницей в 14 часов с западного и восточного побережий США. Оба запуска прошли успешно, сообщили в компании.

SpaceX запустила за день две ракеты-носителя Falcon 9
© globallookpress.com

Ракета-носитель Falcon 9, стартовав с космодрома Ванденберг в Калифорнии с миссией Transporter-8 в 17:35 по времени Восточного побережья США, вывела на орбиту 72 коммерческих малых спутника. Все они оказались на низкой околоземной орбите.

С космодрома на мысе Канаверал компания также запустила многоразовую ракету Falcon 9 с очередной партией интернет спутников Starlink. На орбиту доставлены 52 аппарата.

Компания SpaceX старается максимально сократить время между космическими запусками. У нее в планах значится в 2023 году более 100 космических стартов. Прежде самый короткий промежуток между двумя стартами составлял четыре часа.

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