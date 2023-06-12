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Врачи изобрели устройство для неинвазивной оценки давления в мочевом пузыре

Врачи испытали устройство для неинвазивного измерения давления в мочевом пузыре. Статья об этом опубликована в The Journal of Urology.

Врачи изобрели устройство для неинвазивной оценки давления в мочевом пузыре
© Газета.Ru

«UroMonitor — это первое устройство, позволяющее проводить безкатетерный телеметрический амбулаторный мониторинг давления в мочевом пузыре у людей, — рассказал Марго Дамасер из Кливлендской клиники. — UroMonitor может обеспечить безопасный и надежный способ выявления нарушений функции мочевого пузыря в более естественных условиях по сравнению со стандартным тестированием в уродинамической лаборатории».

UroMonitor — это небольшое гибкое устройство длиной не более четырех сантиметров, которое помещается в мочевой пузырь пациента. Оказавшись на месте, устройство по беспроводной связи передает данные о давлении в мочевом пузыре на небольшой радиоприемник, прикрепленный скотчем к нижней части живота. Устройство вводится в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал, в среднем это занимает 17 секунд. Клинически значимые изменения давления в мочевом пузыре, обнаруженные с помощью UroMonitor, хорошо согласуются с результатами уродинамического тестирования. 98% событий изменения давления мочевого пузыря, обнаруженных при уродинамическом тестировании, были обнаружены и UroMonitor. Несколько событий были пропущены из-за радиопомех — эта проблема была исправлена позже в ходе исследования.

Пациенты с недержанием мочи и другими проблемами с мочеиспусканием регулярно проходят уродинамическое исследование для оценки функционирования нижних мочевыводящих путей. Однако эти тесты имеют важные ограничения, в том числе необходимость установки катетера и закапывания жидкости в мочевой пузырь, что может быть неудобно для пациента и может не отражать нормальное функционирование выводящей системы.

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