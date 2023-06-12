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В США создали мощный двигатель для электролета

Инженеры создали мощный электродвигатель для авиации. Об этом сообщает Массачусетский технологический институт.

В США создали мощный двигатель для электролета
© globallookpress.com

Авиация является крупным источником антропогенных выбросов углекислого газа, который способствует глобальному потеплению. Кроме того, цена топлива составляет большую долю от стоимости билета, а реактивные двигатели отличаются высокой шумностью.

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) смогли создать электродвигатель мощностью 1 мегаватт, пригодный для размещения на самолете. Для сравнения, мощность типичного двигателя электролета измеряется сотнями киловатт. Чем больше самолет, тем более мощный двигатель ему нужен, а размещение набора слабых двигателей увеличивает вес аппарата и усложняет его конструкцию.

Основная сложность заключалась в повышении мощности двигателя при минимизации габаритов и веса. «Это сложная разработка с точки зрения совместной оптимизации отдельных компонентов и обеспечения их совместимости друг с другом при максимальном повышении общей производительности. Для этого нам нужно раздвинуть границы [известного] в области материалов, производства, управления температурным режимом и роторной динамики, а также силовой электроники», — рассказывают авторы. Отдельной задачей была настройка теплообмена внутри двигателя, чтобы детали не перегревались и охлаждались набегающим потоком воздуха.

Поскольку развитие аккумуляторов отстает от темпов миниатюризации электродвигателей, вероятно, что новый мотор будет использоваться в гибридной схеме и работать от электрогенератора двигателя внутреннего сгорания. В этом случае расход топлива на единицу пути оказывается более низким.

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