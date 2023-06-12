Генсек ООН указал на важность мер по регулированию ИИ

"Предложения в рамках подготовки Кодекса поведения ООН [по информационной целостности на цифровых платформах] включают обязательства правительств, технологических компаний и других игроков воздерживаться от использования, поддержки дезинформации и риторики ненависти в любых целях, - сказал он. - Включает обязательство правительств гарантировать свободное, жизнеспособное, независимое пространство для СМИ с серьезной системой защиты для журналистов, <…> согласованные принципы быстрого реагирования правительств и со стороны цифровых платформ, когда ставки так высоки, - во время конфликтов и высокой социальной напряженности".