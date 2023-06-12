Учёные назвали самый редкий цвет глаз в мире

Радужная оболочка глаза может сочетать в себе большое количество цветов. Но некоторых из них встречаются реже, чем остальные.

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Не всегда возможно предсказать цвет глаз ребёнка, основываясь только на цвете глаз его родителей. Всё гораздо сложнее, чем нам кажется.

Самым распространённым на планете цветом радужной оболочки глаза является коричневый. То есть большинство людей на Земле имеют карие глаза. А что насчёт самого редкого цвета глаз?

Есть несколько претендентов на звание самого редкого цвета глаз. В 2014 году опрос, проведённый Американской академией офтальмологии, показал, что всего 9% людей имеют зелёные глаза. В то же время 1% людей сообщили, что у них цвет глаз не карий, ореховый, голубой или зелёный.