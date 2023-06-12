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Инсайдер раскрыл информацию о разработке самого мощного MacBook Air

Apple приступила к созданию нового 15-дюймового MacBook Air, главной особенностью которого является один из новейших процессоров М3. Об этом в своей новой публикации сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

По данным инсайдера, процессор М3 будет изготавливаться на фабрике TSMC по новому трехнанометровому техпроцессу. Переход на новую топологию гарантирует, что М3 окажется мощнее как минимум базовых процессоров Apple предыдущих поколений.

Гурман считает, что новый 15-дюймовый MacBook Air компания Apple представит в 2024 году. Если новинка на самом деле получит процессор М3, она окажется самым мощным устройством в серии Air.

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Первый MacBook Air c 15-дюймовым экраном компания Apple представила на WWDC23. Кроме улучшенного экрана новый Air получил также шесть динамиков вместо четырех.

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