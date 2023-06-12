Apple начала работу над более дешёвой версией шлема Vision Pro

Компания Apple планирует выпустить дешёвую версию недавно анонсированного шлема смешанной реальности — он будет назваться Vision One или просто Vision. Об этом пишет Bloomberg.

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Ранее инсайдеры сообщали, что авторы Apple Vision Pro резко снизили свои ожидания от продаж гарнитуры. Многие посчитали цену устройства завышенной, и теперь компания готовит более дешёвый вариант, чтобы привлечь больше внимания к продукту и реализовать немного больше шлемов.

По мнению обозревателя Bloomberg, Apple будет непросто снизить стоимость Vision Pro, поскольку сумма в $ 3,5 тыс. и так близка к себестоимости производства.

Тем не менее, в компании готовы использовать в новой версии Vision менее продуктивный чип, экраны более низкого качества и меньшее количество камер. В то же время производитель вряд ли рискнёт расстаться с внешним экраном EyeSight и системой управления жестами.