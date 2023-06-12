Глава Xiaomi и Redmi назвал самые популярные смартфоны обеих компаний

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг раскрыл два самых популярных смартфона среди устройств компании.

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Лидером в стане Xiaomi оказался Xiaomi 13, а среди телефонов Redmi — Redmi K60.

Цена K60 стартует с $290 и за эти деньги это очень интересный аппарат. Он основан на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 и имеет высококачественный 2K-дисплей, разработанный совместно с TCL Huaxing Optoelectronics.

Фотографические возможности тоже впечатляют — в основе Redmi K60 лежит 64-мегапиксельная камера. Кроме того, смартфон поддерживает 67-ваттную быструю зарядку.