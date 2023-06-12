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Появились подробности о грядущем обновлении дизайна WhatsApp

WhatsApp готовит обновление приложения, которое привнесет несколько изменений и интересных функций.

Появились подробности о грядущем обновлении дизайна WhatsApp
© Ferra.ru

Первые намёки на редизайн были обнаружены ещё в последних бета-версиях мессенджера для Android. Обновление интерфейса началось с переработки нижней навигационной панели, а затем и переключатели получили новый стиль, соответствующий рекомендациям Material Design 3.

Самым значительным же изменением оказалось изменение внешнего вида плавающей кнопки действий, которая позволяет быстро начать новый чат.

Обновлённая кнопка получит квадратную форму со слегка закруглёнными краями, следуя рекомендациям Material Design 3. При этом апдейт также коснётся и кнопок на вкладках вызовов и статуса.

В настоящее время редизайн плавающих кнопок действий находится в стадии разработки и будет представлен бета-тестерам в одном из будущих обновлений.

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