Для контроля ИИ предложили создать организацию наподобие МАГАТЭ

«Говоря о биооружии или кибератаках, чрезвычайно серьёзные угрозы, которые могут стоить жизни множеству людей, пусть и не всем сразу, легко могут возникнуть на том этапе, где модели ИИ будут находиться в своём развитии в пределах двух лет. Главное, на мой взгляд, на чём надо сосредоточиться, так это на том, как обеспечить контроль над этими моделями. Потому сейчас мы не знаем, как это сделать», — заявил Клиффорд.