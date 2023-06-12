Опровергнуто устоявшееся представление о горячих юпитерах

Астрономы Университета Индианы опровергли широко распространенное мнение, что рядом с горячими юпитерами почти не встречаются соседние планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

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Горячие юпитеры — это газовые планеты-гиганты, которые вращаются вокруг родительских звезд с периодом обращения менее 10 дней. Предыдущие исследования предполагают, что у них редко есть соседние планеты-компаньоны, поскольку во время своего формирования газовые гиганты вытеснял другие крупные космические тела по мере миграции в сторону звезд. Однако новая работа показывает, что горячие юпитеры не всегда вращаются в одиночку.

Исследователи проанализировали данные о горячих и теплых юпитерах из миссии НАСА «Кеплер». Теплые юпитеры имеют более длительный период обращения, который варьируется от 10 до 300 дней. Оказалось, что по крайней мере 12 процентов горячих юпитеров и 70 процентов теплых юпитеров имеют ближайший планетарный компаньон, вращающийся вокруг их родительских звезд.

Ожидается, что подмножество горячих юпитеров будет иметь спокойную динамическую историю, так что ближайшие к ним планеты сохраняются. Было также продемонстрировано повсеместное присутствие близлежащих планет около теплых Юпитеров, что указывает на то, что последние обычно формируются в состоянии покоя.