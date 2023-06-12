$82.64+0.5589.01+0.97

Опровергнуто устоявшееся представление о горячих юпитерах

Астрономы Университета Индианы опровергли широко распространенное мнение, что рядом с горячими юпитерами почти не встречаются соседние планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

Опровергнуто устоявшееся представление о горячих юпитерах
© Wikimedia

Горячие юпитеры — это газовые планеты-гиганты, которые вращаются вокруг родительских звезд с периодом обращения менее 10 дней. Предыдущие исследования предполагают, что у них редко есть соседние планеты-компаньоны, поскольку во время своего формирования газовые гиганты вытеснял другие крупные космические тела по мере миграции в сторону звезд. Однако новая работа показывает, что горячие юпитеры не всегда вращаются в одиночку.

Исследователи проанализировали данные о горячих и теплых юпитерах из миссии НАСА «Кеплер». Теплые юпитеры имеют более длительный период обращения, который варьируется от 10 до 300 дней. Оказалось, что по крайней мере 12 процентов горячих юпитеров и 70 процентов теплых юпитеров имеют ближайший планетарный компаньон, вращающийся вокруг их родительских звезд.

Ожидается, что подмножество горячих юпитеров будет иметь спокойную динамическую историю, так что ближайшие к ним планеты сохраняются. Было также продемонстрировано повсеместное присутствие близлежащих планет около теплых Юпитеров, что указывает на то, что последние обычно формируются в состоянии покоя.

Ученые также предложили новую модель «эксцентрической миграции» для объяснения эволюции горячих и теплых юпитеров. Оказалось, что горячие юпитеры представляют собой естественную конечную стадию для планет-гигантов, располагающихся на орбитах разной конфигурации.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители