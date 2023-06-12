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Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем России. Видео поздравления было опубликовано в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем России
© NASA

"Поздравляем вас с Днем России – одним из самых важных праздников нашей родины. Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества", – обратился к россиянам Прокопьев.

Ранее парламентарии от партии "Коммунисты России" выступили с инициативой переименовать государственный праздник День России в День великой России. До этого стало известно, что мероприятия, приуроченные ко Дню России, состоятся на Северном и Южном речных вокзалах в праздничные выходные дни. Гости смогут поучаствовать в более 30 бесплатных мастер-классах, кинопоказах, викторинах и тренировках.

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