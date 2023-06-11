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Российские учёные предложили создать космические паруса

Одна из больших проблем дальних космических путешествий — то, как поддерживать скорость движения космического корабля. Учёные из России предлагают создать солнечные паруса и «дуть» в них лазерами

Российские учёные предложили создать космические паруса
© ferra.ru

Учёные из Корпорации космических систем «Комета» предложили использовать световой парус для разгона космического аппарата и доставки его к ближайшим звёздам. Они разработали специальные квантовые ускорители, которые могут быть размещены на орбите вместе с кораблём. Это новое изобретение в области космической техники позволяет исследовать межзвёздное пространство и достигать удалённых звёздных систем.

По задумке учёных, космический аппарат снабжается световым парусом и модулями с фотодиссоционными квантовыми генераторами. Затем разгонный блок увеличивает скорость корабля до необходимого уровня, чтобы покинуть Солнечную систему (16,65 км/с).

Отделение модулей от корабля происходит после выхода из гелиосферы (области, где солнечный ветер распространяется со сверхзвуковой скоростью) и при приближении к межзвёздному пространству. В этот момент световой парус корабля разворачивается.

После этого модули с квантовыми генераторами последовательно отделяются и начинают генерировать лазерное излучение высокой плотности. Когда это излучение воздействует на световой парус, космический аппарат получает необходимую тягу для полёта к ближайшим звёздам.

Эта технология открывает возможности для исследования межзвёздного пространства, ближайших звёзд и их систем.

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