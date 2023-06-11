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Samsung запустила разработку собственного аналога ChatGPT

Samsung Electronics объявила о старте разработки собственной языковой модели для внутренних приложений.

Samsung запустила разработку собственного аналога ChatGPT
© ferra.ru

Сделать эту информацию публичной было решено после недавней утечки внутренних данных компании. Под руководством Samsung Research проект получил значительные инвестиции в виде рабочей силы и ресурсов, все доступные ресурсы GPU внутри корпорации также направлены на разработку данной модели.

Сообщается, что ближайшие крупной целью является завершение первой версии языковой модели в течение следующих двух месяцев.

Основной упор в аналоге ChatGPT от Samsung будет сделан на кратком содержании документов, разработке программного обеспечения и языковому переводу.

Samsung считает, что применение ИИ-решений на основе своей грядущей технологии может значительно упростить процессы разработки софта и проектирования полупроводников.

Несмотря на то, что корейцы исследовали варианты партнёрства с такими известными компаниями, как Google, Microsoft, Naver и OpenAI, по итогу они всё равно пришли к решению разработать собственное внутреннее решение.

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