Xiaomi грозит штраф  $ 2 миллиарда за нарушение законов в Индии

Власти Индии обвинили китайскую компанию Xiaomi в незаконных денежных переводах. Об этом сообщает Reuters

Xiaomi обвиняется в переводе 673,2 миллиона долларов под видом выплаты роялти.

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что отправило уведомления Xiaomi и трем банкам - Deutsche Bank, HSBC и Citigroup - в связи с предполагаемыми незаконными денежными переводами в зарубежные страны.

Банки получили уведомления, потому что разрешили иностранные денежные переводы, описанные как выплаты роялти, «без проведения должной осмотрительности и получения необходимой документации».

В Xiaomi уже отвергли эти обвинения. Там заявили, что лицензионные платежи были законными, а компания будет защищать свою репутацию всеми средствами.