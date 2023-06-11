$82.64+0.5589.01+0.97

Xiaomi грозит штраф  $ 2 миллиарда за нарушение законов в Индии

Власти Индии обвинили китайскую компанию Xiaomi в незаконных денежных переводах. Об этом сообщает Reuters

Xiaomi грозит штраф $ 2 миллиарда за нарушение законов в Индии
© globallookpress.com

Xiaomi обвиняется в переводе 673,2 миллиона долларов под видом выплаты роялти.

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что отправило уведомления Xiaomi и трем банкам - Deutsche Bank, HSBC и Citigroup - в связи с предполагаемыми незаконными денежными переводами в зарубежные страны.

Банки получили уведомления, потому что разрешили иностранные денежные переводы, описанные как выплаты роялти, «без проведения должной осмотрительности и получения необходимой документации».

В Xiaomi уже отвергли эти обвинения. Там заявили, что лицензионные платежи были законными, а компания будет защищать свою репутацию всеми средствами.

В прошлом году Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями уже замораживало активы Xiaomi по обвинению в аналогичной схеме: незаконные денежные переводы под видом выплаты роялти иностранным организациям.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители