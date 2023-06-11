Xiaomi грозит штраф $ 2 миллиарда за нарушение законов в Индии
Власти Индии обвинили китайскую компанию Xiaomi в незаконных денежных переводах. Об этом сообщает Reuters
Xiaomi обвиняется в переводе 673,2 миллиона долларов под видом выплаты роялти.
Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что отправило уведомления Xiaomi и трем банкам - Deutsche Bank, HSBC и Citigroup - в связи с предполагаемыми незаконными денежными переводами в зарубежные страны.
Банки получили уведомления, потому что разрешили иностранные денежные переводы, описанные как выплаты роялти, «без проведения должной осмотрительности и получения необходимой документации».
В Xiaomi уже отвергли эти обвинения. Там заявили, что лицензионные платежи были законными, а компания будет защищать свою репутацию всеми средствами.
В прошлом году Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями уже замораживало активы Xiaomi по обвинению в аналогичной схеме: незаконные денежные переводы под видом выплаты роялти иностранным организациям.