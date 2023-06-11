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NVIDIA решила выпустить «народную» видеокарту RTX 4060 раньше задуманного — уже до конца июня

В Сети появилась информация, которая явно порадует фанатов NVIDIA — компания, судя по всему, изменила свои планы относительно выпуска своих грядущих видеокарт.

NVIDIA выпустит «народную» видеокарту RTX 4060 раньше задуманного
© ferra.ru

Утечки указывают на то, что RTX 4060 появится на прилавках не в июле, как ожидалось ранее, а уже в конце июня. При этом вариант RTX 4060 Ti с памятью объёмом 16 ГБ всё ещё запланирован на выпуск во второй половине июля.

Решение ускорить выпуск версии без приставки Ti можно объяснить неудовлетворительной реакцией на модель RTX 4060 Ti. NVIDIA установила цену на модель Ti в размере $399, что не вызвало большого восторга среди сообщества пользователей.

Один из ярких примеров из Японии, где обычно энтузиасты выстраиваются в очередь поздно ночью, чтобы приобрести новенькие адаптеры компании. Удивительным образом, на премьеру свежей новинки в магазин пришёл лишь один человек, что подчеркиваёт недостаточный спрос.

Ожидается, что цена RTX 4060 составит $299. Возможно, именно это сделает потенциальных покупателей куда более заинтересованными в новинке NVIDIA.

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