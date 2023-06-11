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IT-эксперт Журавлёв: злоумышленники могут удалённо использовать гаджеты для спам-атак

IT-эксперт Журавлёв: злоумышленники могут удалённо использовать гаджеты для спам-атак. И, конечно, у их владельца разрешения не спросят. При этом сам законный хозяин вряд ли что-то заподозрит. Разве что озадачится, почему аккумулятор стал как будто быстрее садиться. А происходит это потому, что смартфон кто-то использует в своих корыстных интересах. Например, спамит или майнит криптовалюту.

IT-эксперт: мошенники могут удалённо использовать гаджеты для спам-атак
© секрет фирмы

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель продуктового направления онлайн-кинотеатра Kion Станислав Журавлёв, большое значение играет пользование пиратскими сайтами. Многие из них предлагают поставить в браузер скрипты для облегчения захода на ресурс. Но это совсем небезопасно.

Такой скрипт может своровать номер вашей банковской карты или личные данные. В других случаях злоумышленники, по его словам, могут использовать ваш гаджет, чтобы добывать криптовалюту, или для участия в спам-атаках. «Пользователь может ни о чём не подозревать и только недоумевать из-за быстрого разряда батареи ноутбука или смартфона», — отметил специалист.

Для того чтобы обезопасить себя, нужно обладать хотя бы минимальными знаниями о правилах безопасности в интернете. К примеру, помнить, что на современный компьютер невозможно поставить посторонний скрипт без ведома пользователя.

«Появление вируса или какой-то нежелательной программы — всегда следствие согласия человека с этим, порой даже неосознанное. Лучше избегать подозрительных ресурсов и использовать свежие антивирусы», — предупредил собеседник.

О том, что доступ к телефону получили злоумышленники также могут говорить его частые перезагрузки, зависания и перегрев. Способами защиты от взлома поделился специалист Лаборатории компьютерной криминалистики.

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