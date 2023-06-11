Будущее от Meta* и Apple описали как одиночество на диване

Критика Apple со стороны главы Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга о том, что новая гарнитура Vision Pro приведет к одиночеству людей на диване дома несостоятельна, так как предприниматель сам активно развивает метавселенную, которая ведет человечество к такому же будущему. С таким мнением выступило издание Business Insider.

"Vision Pro действительно является устройством, которое делает людей более одинокими. Но Цукерберг заблуждается, думая, что видение будущего от Meta лучше", - отметил автор.

Цукерберг считает, что гарнитуры Meta от Quest предназначены для "людей, взаимодействующих по-новому и чувствующих себя ближе", однако на практике это означает те же действия, указали в издании.

"Видения такие разные? В будущем Марка вам все равно придется носить большую дурацкую гарнитуру, которая физически отделяет вас от всех, кто окружает вас вокруг", - констатировал журналист.

Устройства Meta могут быть намного дешевле, чем устройства Apple, но компании одинаково зависят от людей, "решивших сбежать от своей реальной семьи, друзей и коллег", заключили в издании. Вскоре после презентации Vision Pro 5 июня на конференции разработчиков Цукерберг подверг критике новый гаджет Apple. По его мнению, гарнитура компании из Купертино представляет будущее как то, что "человек сидит на диване в одиночестве".