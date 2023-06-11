$82.64+0.5589.01+0.97

Business Insider описало будущее от Meta* и Apple в виде одиноких владельцев VR-гарнитур

Критика Apple со стороны главы Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга о том, что новая гарнитура Vision Pro приведет к одиночеству людей на диване дома несостоятельна, так как предприниматель сам активно развивает метавселенную, которая ведет человечество к такому же будущему. С таким мнением выступило издание Business Insider.

Будущее от Meta* и Apple описали как одиночество на диване
© globallookpress.com

"Vision Pro действительно является устройством, которое делает людей более одинокими. Но Цукерберг заблуждается, думая, что видение будущего от Meta лучше", - отметил автор.

Цукерберг считает, что гарнитуры Meta от Quest предназначены для "людей, взаимодействующих по-новому и чувствующих себя ближе", однако на практике это означает те же действия, указали в издании.

"Видения такие разные? В будущем Марка вам все равно придется носить большую дурацкую гарнитуру, которая физически отделяет вас от всех, кто окружает вас вокруг", - констатировал журналист.

Устройства Meta могут быть намного дешевле, чем устройства Apple, но компании одинаково зависят от людей, "решивших сбежать от своей реальной семьи, друзей и коллег", заключили в издании. Вскоре после презентации Vision Pro 5 июня на конференции разработчиков Цукерберг подверг критике новый гаджет Apple. По его мнению, гарнитура компании из Купертино представляет будущее как то, что "человек сидит на диване в одиночестве".

Бизнесмен уверен, что шлемы от Meta, напротив, для людей, которые хотят быть более активными. Цукерберг - один из главных евангелистов метавселенной, которую он называет иммерсивной версией интернета с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Ради обозначения серьезности своих намерений он переименовал компанию из Facebook в Meta в октябре 2021 года.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители