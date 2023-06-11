SpaceX взяла на работу 14-летнего программиста

В космическую компанию SpaceX наняли 14-летнего Кайрана Квази на позицию инженера-программиста. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

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"Я присоединюсь к самой крутой компании на планете в качестве инженера-программиста в команду Starlink. Одна из редких компаний, которые не использовали мой возраст в качестве устаревшего показателя зрелости и уровня способностей", - отметил выпускник колледжа.

Квази окончил инженерную школу Университета Санта-Клары, став самым молодым выпускником в истории учебного заведения. Подросток планирует переехать из Калифорнии в город Редмонд штата Вашингтон на северо-западе США вместе со своей матерью. При этом сам Квази остался доволен обучением в университете.

"Я думаю, что мои студенческие годы были самыми счастливыми годами в моей жизни, потому что у меня было много свободы", - заметил он в общении с журналистом.

В Los Angeles Times рассказали, что в детском саду вундеркинд рассказывал другим детям и учителям о новостях, которые слышал по радио. В возрасте девяти лет Квази прошел стажировку в Intel Labs в качестве научного сотрудника по исследованию искусственного интеллекта, а к 11 годам перевелся в Университет Санта-Клары, чтобы изучать информатику и инженерию. При этом глава SpaceX Илон Маск пока никак не прокомментировал решение компании о назначении подростка на позицию инженера-программиста.