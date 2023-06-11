Ученые назвали простой и дешевый способ снизить риск долгого COVID на 40%

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что двухнедельный курс лекарства от диабета после положительного результата теста на SARS-CoV-2 снижает риск развития затяжного COVID на 40%. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases.

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После заражения SARS-CoV-2 люди нередко страдают от хронической слабости, одышки, болей и других симптомов. Это состояние известно как затяжной COVID и представляют собой новое хроническое заболевание, потенциально затрагивающее миллионы людей во всем мире. В настоящее время не существует проверенных методов лечения или способов предотвращения затяжного COVID, кроме вакцинации и других мер по снижению риска заражения.

В новом клиническом испытании приняли участие 1126 пациентов с декабря 2020 года по январь 2022 года. В течение 10 месяцев они получали либо лекарство от диабета метформин, либо таблетку плацебо после положительного результата теста на SARS-CoV-2.

О развитии затяжного COVID сообщили 6,3% участников, получавших метформин и 10,4% участников, получавших плацебо. Таким образом, частота распространения затяжного COVID была на 40% ниже у принимавших метформин.

Среди других групп участников рассматривались препараты ивермектин и флувоксамин. Ни один из них не предотвратил затяжной COVID.

Ученые отметили, что эта работа стала первым высококачественным исследованием, доказывающим, что заболеваемость затяжным COVID может быть снижена с помощью медицинского вмешательства. Также они подчеркнули, что недорогой метформин давно используется в медицине и хорошо изучен.