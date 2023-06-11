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Искусственный интеллект научат предсказывать эмоции человека

Нейробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали модель, которая может не просто определять, а предсказывать эмоции — радость, благодарность, замешательство, смущение, сожаление. Об этом сообщает «Коммерсант».

Искусственный интеллект научат предсказывать эмоции человека
© globallookpress.com

Модель примечательна тем, что не принимает во внимание выражение лица, демонстрирующее уже испытанные эмоции. Вместо этого она предсказывает эмоциональную реакцию на события.

Для построения модели ученые взяли сценарий британской телеигры Golden Balls. На пару участников там выделяется $100 тыс. После обсуждения в паре каждый ее участник должен принять решение, разделить ли награду или играть только за себя. Если оба играют за себя, каждый получает по $50 тысяч. Если один из игроков готов разделить деньги, но другой решает играть за себя, последний получает все $100 тыс. Если оба игрока отказываются от сотрудничества, они лишаются денег.

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Построение модели показывает, что люди хотят не просто получить деньги, но и сделать это так, чтобы не выглядеть в глазах окружающих ни обманщиком, ни простаком.

Далее ученые сравнили оценку эмоций, демонстрируемых компьютерной моделью, обученной на таких примерах, с оценкой зрителей передачи Golden Balls.

Исследователи утверждают, что точность их модели выше, чем у остальных, созданных для определения человеческих эмоций.

В дальнейшем исследователи из MIT собираются научить модель прогнозировать эмоции людей в более сложных ситуациях, чем искусственно созданная ситуация игры.

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