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Android Authority: в Pixel 8 установят сенсор Samsung для улучшения качества фотосъемки

В новых неанонсированных смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro от Google разработчики отказались от сенсора для камер Sony IMX363 из предыдущих моделей и заменили его на компонент от южнокорейской Samsung. Об этом сообщает издание Android Authority.

Раскрыты улучшения камер у популярных Android-смартфонов
© globallookpress.com

Отмечается, что главным датчиком в новинах станет Samsung ISOCELL GN2, который будет крупнее предшественника. Это привносит несколько улучшений для качества съемки.

«Датчик стал больше и должен захватывать примерно на 35% больше света, чем его предшественник, для получения более ярких изображений при слабом освещении и более быстрой скорости затвора для уменьшения размытия», — говорится в статье.

При этом сверхширокоугольные камеры у обычного Pixel 8 и Pro-версии будут разными. У Pixel 8 это будет 12-мегапиксельный датчик Sony IMX386, а у Pixel 8 Pro — Sony IMX787 разрешением 64 Мп. По версии журналистов, новые сенсор почти в два раза больше предшественника и должен значительно улучшить качество сверхширокоугольной камеры.

В то же время Pixel 8 Pro получит тот же перископный телеобъектив на основе ISOCELL GM5 с разрешением 48 Мп, что присутствовал и у Pixel 7 Pro. Этот объектив обеспечит пятикратный оптический зум.

Ранее в июне аналитическая компания Canalys опубликовала итоги первого квартала 2023 года по продажам смартфонов. Специалисты определили, что продажи Google Pixel в США год к году выросли на 20%, благодаря чему бренд занял 4% рынка и поднялся на четвертое место среди всех вендоров в стране.

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