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Разработано «читающее» мысли устройство

Ученые из Техасского университета в Остине разработали устройство, которое может «читать» мысли на основе мозговой активности. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience, краткий обзор приводит Medical Xpess.

Разработано «читающее» мысли устройство
© РИА Новости

Декодер мыслей обучили на основе данных МРТ двух участников, которых попросили прослушивать записи подкастов (суммарно длившиеся около 16 часов) или представить, что они рассказывают историю. Расшифровщик делал краткие догадки о мыслях каждого испытуемого, а затем ранжировал их по тому, насколько сильно они соответствовали мозговой активности человека. После корректировки и удаления неверных предположений, в декодер встроили раннюю версию чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта, который отвечает на вопросы и реагирует на подсказки, предсказывая следующее слово.

В итоге разработка угадывала эффективнее, чем случайно сгенерированный перевод, а предсказания отражали общий смысл мыслей участников. Так, например, если испытуемый думал: «У меня еще нет водительских прав», то декодер переводил это как «Она даже не начала учиться водить». А в случае мысли «Прошлой ночью я поднялся наверх — в нашу спальню» устройство выдавало: «Мы вернулись в мою комнату в общежитии».

В одном из экспериментов добровольцев попросили сопротивляться декодеру, путая его. Они называли про себя как можно больше животных во время прослушивания подкастов. Им успешно удалось обмануть устройство, поскольку оно начало выдавать бессвязные предложения.

Теперь специалисты сосредоточены на оптимизации этого метода расшифровки мыслей человека. Также изучается возможность создания портативного устройства на основе функциональной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона, которая фиксирует сигналы подобно аппарату МРТ, но с помощью шлема.

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