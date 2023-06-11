Техноблогеры назвали топ-10 самых выгодных смартфонов

Огромное многообразие смартфонов на рынке заставляет растеряться даже бывалого любителя техники. Техно-эксперты дают рекомендации по выбору смартфона в 2023 году

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Техно-гики с сайта «Палач» опубликовали список из десяти самых выгодных смартфонов, которые стоит приобрести в июне в России. В этот список вошли как доступные по цене модели, так и флагманские устройства.

Например, Infinix Note 11 получил звание «идеального устройства за 10 тыс. рублей». Этот смартфон имеет AMOLED-экран с обновлением 60 Гц и поставляется с необычным и стильным чехлом. Его особенностью в сравнении с конкурентами в этом ценовом сегменте является наличие стереодинамиков. Недостатками этого устройства можно назвать «слабую» фронтальную камеру и средний уровень автономности.

В список также попал среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A34. Он предлагает AMOLED-экран с обновлением 120 Гц, защиту от воды по стандарту IP67, камеры хорошего качества для своего ценового диапазона и производительный чип MediaTek Dimensity, 1080. Недостатками этого смартфона, цена которого составляет около 23,7 тыс. рублей, являются отсутствие зарядного блока, медленная зарядка и не очень быстрый сканер отпечатка пальцев.

Самым дорогим, но выгодным смартфоном в этом списке стал iPhone 13. Он получил качественные камеры, мощное железо, высокую автономность и компактный корпус из премиальных материалов. Однако компания Apple не включает зарядное устройство в комплект с этим смартфоном, стоимость которого составляет в среднем 64 тыс. рублей. Кроме того, экран этого устройства не обладает высокой частотой обновления, которую имеют гораздо более доступные модели на Android.