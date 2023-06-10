Ученые предупредили о сближении опасного астероида с Землей в День России

Сразу два потенциально опасных астероида сблизятся с Землей в ближайшие дни, один из них диаметром порядка 400-800 метров подлетит к планете в День России, сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН.

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В сообщении ИПМ подчеркивается, что 12 июня нашу планету и астероид 1994 XD будут отделять 3,2 млн км (в 8 раз дальше Луны – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.

Другой потенциально опасный астероид 2020 DB5 сблизится с Землей 15 июня, промчавшись в 11 раз дальше Луны.

Ученые из ИПМ также предупредили, что многие околоземные астероиды до сих пор остаются неизвестными, но вероятность неожиданного падения «нам на голову», низка.

По словам астрономов, оба астероида отслеживаются в обсерватории ISON-Kitab, размеры и формы объектов уточнит радар «Голдстоун» в Калифорнии.