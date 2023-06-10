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Nokia вынуждает еще одного производителя смартфонов покинуть рынок Германии

Компания Vivo вслед за Oppo и OnePlus отключила официальный сайт и перестала продавать смартфоны в Германии из-за судебного иска Nokia. На это обратил внимание портал GSMArena.

Nokia вынуждает Vivo покинуть рынок Германии
© Vivo

Отмечается, что в апреле суд вынес решение в пользу Nokia, патенты которой были нарушены компанией Vivo. Ранее по этой же причине два других дочерних бренда BBK, Oppo и OnePlus, были вынуждены временно уйти с немецкого рынка.

Без каких-либо предупреждений в Vivo приняли решение отключить официальный сайт, из-за чего в Германии стало невозможно покупать смартфоны компании. На сайте бренда говорится, что устройства Vivo на данный момент недоступны для покупки, однако владельцы смартфонов по-прежнему смогут получать обновления ПО и обращаться в сервисные центры компании.

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Известно, что Vivo намерена договориться с Nokia об урегулировании конфликта, однако пока соглашение между компаниями не достигнуто.

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