$82.64+0.5589.01+0.97

Океанолог назвал главный миф про нападение акул

Кинематографическое клише о «страшном плавнике» акулы над водой перед нападением является мифом. Об этом МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

Океанолог назвал главный миф про нападение акул
© Lenta.ru

Он объяснил, что морской хищник всегда атакует незаметно, подбираясь к жертве снизу или сбоку. При этом акула действительно может всплыть на поверхность, но лишь для того, чтобы осмотреться.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Сообщалось, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.

Причиной появления акулы в курортном районе могла стать затонувшая неподалеку туристическая яхта. На ее борту, как предполагается, была еда, которая и привлекла хищника.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители