Океанолог назвал главный миф про нападение акул

Кинематографическое клише о «страшном плавнике» акулы над водой перед нападением является мифом. Об этом МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

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Он объяснил, что морской хищник всегда атакует незаметно, подбираясь к жертве снизу или сбоку. При этом акула действительно может всплыть на поверхность, но лишь для того, чтобы осмотреться.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Сообщалось, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.