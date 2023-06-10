В России зафиксировали рекордное снижение цены на компактный iPhone

Hi-Tech Mail.ru: в России стоимость iPhone 12 mini снизилась до 42 тысяч рублей
Компактный смартфон iPhone 12 mini подешевел на российском рынке до рекордной отметки в 42 тысячи рублей, пишет издание Hi-Tech Mail.ru.
По данным журналистов, в каталоге платформы стоимость гаджета снизилась на 40%. Если на старте продаж смартфон стоил 70 тысяч, то сейчас его цена снизилась до 42 тысяч рублей.
«Смартфон iPhone 12 mini — компактный девайс, который поддерживает новейшую версию iOS и при этом может похвастаться низкой ценой», — поясняется в публикации..
iPhone 13 mini, который продолжил линейку подешевевшего гаджета, сейчас на российском рынке доступен по цене от 61 тысячи рублей.
Ранее разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг производительности гаджетов Apple под управлением iOS. По данным исследования, лидером стал iPad Pro на базе чипа M2.