В России зафиксировали рекордное снижение цены на компактный iPhone

Компактный смартфон iPhone 12 mini подешевел на российском рынке до рекордной отметки в 42 тысячи рублей, пишет издание Hi-Tech Mail.ru.

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По данным журналистов, в каталоге платформы стоимость гаджета снизилась на 40%. Если на старте продаж смартфон стоил 70 тысяч, то сейчас его цена снизилась до 42 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 12 mini — компактный девайс, который поддерживает новейшую версию iOS и при этом может похвастаться низкой ценой», — поясняется в публикации..

iPhone 13 mini, который продолжил линейку подешевевшего гаджета, сейчас на российском рынке доступен по цене от 61 тысячи рублей.