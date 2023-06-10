Компактный iPhone рекордно подешевел в России
Компактный смартфон iPhone 12 mini подешевел до рекордной отметки на российском рынке. Об этом Mail.ru.
Судя по каталогу медиа, стоимость iPhone 12 mini снизилась до 42 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 70 тысяч. Таким образом, девайс подешевел почти на 30 тысяч рублей.
«Смартфон iPhone 12 mini — компактный девайс, который поддерживает новейшую версию iOS и при этом может похвастаться низкой ценой», — прокомментировали удешевление гаджета Apple журналисты.
Вышедший осенью 2020 года телефон получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, процессор Apple A14 Bionic, поддержку 5G, 4 гигабайта оперативной памяти. Аппарат оснащен двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Устройство имеет аккумулятор емкостью 2227 миллиампер-часов.
Смартфон iPhone 13 mini, который оказался продолжением подешевевшего гаджета, в настоящий момент доступен на российском рынке по цене от 61 тысячи рублей.
В мае стало известно, что стоимость iPhone 11 в России снизилась до 40 тысяч рублей. На старте продаж аппарат 2019 года выпуска оценивали минимум в 60 тысяч.