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Впервые официально удалось омолодить человека с помощью средства, продлевающего жизнь

Научные исследования, проведенные в Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета, привели к удивительным открытиям в области продления жизни. Оказалось, что недостаток аминокислоты таурина в организме ускоряет процесс старения.

Впервые удалось омолодить человека с помощью средства, продлевающего жизнь
© FBM.ru

Таурин, которым организм человека может синтезировать самостоятельно или получать из пищи, играет важную роль в поддержании здоровья. Но с возрастом его концентрацию в крови становится все сложнее поддерживать на нужном уровне. Ученые решили проверить гипотезу о том, что дополнительное поступление таурина может оказать антивозрастное действие.

В ходе экспериментов с мышами и приматами, ученым удалось доказать влияние таурина на продолжительность жизни. Мыши, получавшие дополнительные дозы таурина, прожили на 10–12% дольше, чем те, которым его не давали. У обезьян также были замечены аналогичные результаты. Кроме того, таурин улучшал работу различных органов и систем, укреплял иммунную систему и способствовал укреплению костей и мышц.

Исследователи пришли к выводу, что добавки таурина могут улучшить состояние здоровья, предотвратить старение клеток, снизить повреждение ДНК и смягчить воспаление. Недостаток таурина, напротив, может привести к ожирению, гипертонии и сахарному диабету. Также было отмечено, что физические упражнения повышают концентрацию таурина в крови, что может способствовать омоложению.

Эти выводы не только подтверждены на животных, но и на людях. Исследование будет продолжено для получения более точных данных о механизмах старения и разработки средств, способных продлить молодость.

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