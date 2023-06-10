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Ученые перечислили продукты, которые предотвращают слабость в теле

Ученые установили, какие продукты предотвращают развитие слабости в теле с возрастом. Проанализировав результаты исследования, они заключили, что в этом поможет регулярное употребление яблок, ежевики и других растительных продуктов, которые богаты флавонолами.

Какие продукты предотвращают слабость в теле
© roscongress / Сергей Отрошко

— Наши результаты показывают, что на каждые 10 миллиграммов более высокого потребления флавонолов в день вероятность слабости снижалась на 20 процентов. Человек может легко потреблять 10 миллиграммов флавонолов в день, именно столько содержит одно яблоко среднего размера, — пояснили специалисты.

Работа ученых основывается на анализе данных более 1,5 тысячи пациентов. В начале наблюдений у них всех отсутствовали признаки старческой слабости и хрупкости. Через 12 лет они развились у 13,2 процента участников эксперимента, сообщает «Свободная пресса».

— Хотя не было найдено прямой связи между потреблением флавоноидов и слабостью, более высокое потребление флавонолов — одного из подклассов флавоноидов — давало более низкие шансы развития слабости и хрупкости, — рассказали исследователи.

Рассеянный склероз — хроническое прогрессирующее заболевание, причина возникновения которого остается неизвестной. От двух до десяти процентов дебюта недуга возникает в детском возрасте. «Вечерняя Москва» решила напомнить о том, какие продукты запрещены при такой болезни, а какие можно употреблять.

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